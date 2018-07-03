Легендарный мексиканский футболист завершил свою 22-летнюю карьеру

Теги рафаэль маркес

Легендарный мексиканский футболист завершил свою 22-летнюю карьеру

Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес принял решение о завершении карьеры.

"Теперь я смогу насладиться свободным временем. 22 года футбола без перерыва, а теперь я заканчиваю карьеру. Мое будущее? Оно будет связано с футболом", – приводит слова Маркеса Sopitas.

39-летний Маркес за свою карьеру выступал за "Атлас", "Монако", "Барселону", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Леон", "Верону" и вновь "Атлас". За сборную Мексики сыграл 146 матчей и забил 19 голов. Четырехкратный чемпион Испании,  двукратный чемпион Мексики, чемпион Франции, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка французской Лиги, двукратный победитель Лиги Чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Конфедераций, двукратный обладатель Кубка КОНКАКАФ, участник пяти чемпионатов мира.

Не пропустите: Роналду не намерен переходить в "Ювентус". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов