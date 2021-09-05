Легендарный португалец Бруну Алвеш определился с новым клубом

Фото: сайт "Аполлон Смирнис"/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Португалии Бруну Алвеш перешел в "Аполлон Смирнис", сообщается на официальном сайте греческого клуба.

Алвеш являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

39-летний Алвеш ранее играл за "Порту", "Фаренсе", "Виторию", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри", "Рейнджерс", "Парму" и "Фамаликан". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 мячей. Четырехкратный чемпион Португалии, двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка России, чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции, чемпион Европе.

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