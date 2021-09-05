Легендарный португалец Бруну Алвеш определился с новым клубом
Фото: сайт "Аполлон Смирнис"/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Португалии Бруну Алвеш перешел в "Аполлон Смирнис", сообщается на официальном сайте греческого клуба.
Алвеш являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
39-летний Алвеш ранее играл за "Порту", "Фаренсе", "Виторию", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри", "Рейнджерс", "Парму" и "Фамаликан". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 мячей. Четырехкратный чемпион Португалии, двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка России, чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции, чемпион Европе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14