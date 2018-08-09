Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"

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Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"

Очередным спонсором "Манчестер Юнайтед" стал шотландский производитель виски Chivas.

Контракт подписан на три года. Условия сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что Chivas стал 65-м партнером "Манчестер Юнайтед".

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