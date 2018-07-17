Легендарный российский футболист назвал лучшего форварда мира

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич заявил, что считает лучшим нападающим уругвайца Луиса Суареса.

"Одним из самых запоминающихся моментов на ЧМ для меня была игра против Луиса Суареса из Уругвая. Суарес - один из лучших нападающих мира. А для многих и вовсе лучший. Согласен с последними", - написал Игнашевич в своем Instagram и прикрепил совместное фото с Суаресом.

Напомним, что в матче Чемпионата Мира-2018 Россия - Уругвай (0:3) Суарес стал автором одного из голов.

В минувшем сезоне 31-летний Суарес провел за "Барселону" 51 матч и забил 31 гол.

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