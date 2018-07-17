Легендарный российский футболист назвал лучшего форварда мира

Теги сергей игнашевичлуис суаресбарселонауругвай

Легендарный российский футболист назвал лучшего форварда мира

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич заявил, что считает лучшим нападающим уругвайца Луиса Суареса.

"Одним из самых запоминающихся моментов на ЧМ для меня была игра против Луиса Суареса из Уругвая. Суарес - один из лучших нападающих мира. А для многих и вовсе лучший. Согласен с последними", - написал Игнашевич в своем Instagram и прикрепил совместное фото с Суаресом.

Напомним, что в матче Чемпионата Мира-2018 Россия - Уругвай (0:3) Суарес стал автором одного из голов.

В минувшем сезоне 31-летний Суарес провел за "Барселону" 51 матч и забил 31 гол.

Не пропустите: Вальверде запросил у "Барселоны" подписать вингера "Севильи". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов