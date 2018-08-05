Легендарный российский спортсмен поздравил ЦСКА с поражением

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, болеющий за "Спартак" потроллил ЦСКА после поражения от "Ростова" (0:1) в матче второго тура чемпионата России.

"Всех красно-синих с хорошим результатом сегодня", - написал Кафельников в Твиттере.

Напомним, что в первых двух турах ЦСКА набрал всего одно очко.

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