Легендарный российский спортсмен резко раскритиковал тематический поезд ЦСКА

Теги цска москваевгений кафельников

Легендарный российский спортсмен резко раскритиковал тематический поезд ЦСКА

Знаменитый теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", подверг критике запуск тематического поезда ЦСКА в московском метро

"Вот таким образом у нас раскол в обществе и происходит! Самая идиотская идея правительства Москвы.  Ещё раз: я против любой клубной атрибутики в местах общественного пользования (метро в данном случае). Будь то спартаковская, динамовская, локомотивская!" - написал Кафельников в своем твиттере.

Ранее Кафельников остался крайне недоволен присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России за выступление на Чемпионате Мира-2018.

Не пропустите: ЦСКА запустил тематический поезд в московском метро. | http://soccernews.ru

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