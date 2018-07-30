Легендарный российский спортсмен резко раскритиковал тематический поезд ЦСКА

Знаменитый теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", подверг критике запуск тематического поезда ЦСКА в московском метро

"Вот таким образом у нас раскол в обществе и происходит! Самая идиотская идея правительства Москвы. Ещё раз: я против любой клубной атрибутики в местах общественного пользования (метро в данном случае). Будь то спартаковская, динамовская, локомотивская!" - написал Кафельников в своем твиттере.

Ранее Кафельников остался крайне недоволен присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной России за выступление на Чемпионате Мира-2018.

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