Легендарный российский спортсмен сравнил отставку Кононова с праздником
Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
"Это настоящий праздник, в России должны завтра объявить выходной! "Спартак" затянул с увольнением на шесть месяцев, Кононов же говорил про четыре месяца, его никто не тянул за язык. Не справился? На выход!
Я ничего не увидел, что полезного сделал этот тренер. Мне кажется, половина страны ждала пресс-конференцию, но он не явился на нее, потому что трус", - приводят слова Спиридонова российские СМИ.
31-летний Спиридонов является чемпионом мира и Европы по волейболу.
Всего "Спартак" под руководством Кононова провел 36 матчей во всех турнирах. "Красно-белые" одержали 16 побед при 6 ничьих и 14 поражениях. Разница мячей 44-42.
После 11 туров московский клуб занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв четыре матча подряд.
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|Зенит Санкт-Петербург
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|11
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|11
|Крылья Советов
|11
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|Динамо Москва
|11
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|8