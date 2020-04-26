Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"

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Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"

Легендарный российский теннисист Марат Сафин подверг критике футболистов московского "Спартака".

"За своим "Спартаком" слежу. У нас с ним большие проблемы. Пару раз ходил, стадион красивый, но посмотрел на игру и не понимаю, как так можно. Я надеюсь, что у многих наших футболистов закончится все и придут нормальные, а то такое ощущение, что пришли с улицы", - сказал Сафин в прямом эфире в Instagram теннисиста Михаила Южного.

После 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

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