Легендарный российский теннисист раскритиковал Кутепова за желание перейти в "Милан"

Болельщик "Спартака" Евгений Кафельников, являющийся бывшей первой ракеткой мира, остался недоволен словами защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, который заявил о своем желании играть за "Милан"

"Они там все, что ли, после ЧМ? "Милан" ему подавай. Должен судьбе благодарен быть, что за великий "Спартак" играет!" - написал Кафельников в своем твиттере.

В прошлом сезоне 24-летний Кутепов провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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