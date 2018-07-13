Легендарный российский теннисист раскритиковал Кутепова за желание перейти в "Милан"

Теги спартак москваилья кутепов

Легендарный российский теннисист раскритиковал Кутепова за желание перейти в "Милан"

Болельщик "Спартака" Евгений Кафельников, являющийся бывшей первой ракеткой мира, остался недоволен словами защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, который заявил о своем желании играть за "Милан"

"Они там все, что ли, после ЧМ? "Милан" ему подавай. Должен судьбе благодарен быть, что за великий "Спартак" играет!" - написал Кафельников в своем твиттере.

В прошлом сезоне 24-летний Кутепов провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Не пропустите: Защитник "Спартака" хочет перейти в итальянский топ-клуб. | http://soccernews.ru

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