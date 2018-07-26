Легендарный сэр Алекс Фергюсон обратился к болельщикам после тяжелой болезни

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Легендарный сэр Алекс Фергюсон обратился к болельщикам после тяжелой болезни
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, несколько месяцев назад перенесший кровоизлияние в мозг, обратился к болельщиками.

"Прежде всего я хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и могу говорить эти слова. Я благодарю их от себя и своей семьи. Также мне очень помогла поддержка болельщиков, которые желали мне выздоровления. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду следить за матчами "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Фергюсона официальный твиттер "МЮ".

76-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы и завоевал с клубом 38 трофеев. 

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