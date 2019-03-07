Легендарный теннисист попросил бывшего тренера "Спартака" вернуться в команду

Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартак", хочет, чтобы в клуб вернулся бывший главный тренер Массимо Каррера.

"Вернись, Массимо", - написал Кафельников в своем твиттере.

Напомним, что "Спартак" под руководством Олега Кононова вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале "Уралу" (1:1, 0:1).

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