Легендарный теннисист высказался о результате матча "Крылья Советов" - ЦСКА

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Легендарный теннисист высказался о результате матча "Крылья Советов" - ЦСКА
Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся фанатом "Спартака", поблагодарил "Крылья Советов" за ничью с ЦСКА (0:0) в первом туре чемпионата России.

"Спасибо Андрюше и его "Крыльям", - написал Кафельников в твиттере.

Напомним, что "Крылья Советов" тренирует легендарный футболист "Спартака" Андрей Тихонов.

Не пропустите: "Крылья Советов" - ЦСКА - 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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