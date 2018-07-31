Легендарный теннисист высказался о результате матча "Крылья Советов" - ЦСКА



Известный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся фанатом "Спартака", поблагодарил "Крылья Советов" за ничью с ЦСКА (0:0) в первом туре чемпионата России.

"Спасибо Андрюше и его "Крыльям", - написал Кафельников в твиттере.

Напомним, что "Крылья Советов" тренирует легендарный футболист "Спартака" Андрей Тихонов.

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