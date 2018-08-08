Легендарный теннисист высказался о составе "Спартака" в матче с ПАОКом

Бывший лучший теннисист мира Евгений Кафельников прокомментировал стартовый состав "Спартака" на матч 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против ПАОКа.

"Составом почти доволен, надеюсь, Ханни заменит Попова по ходу матча", - написал Кафельников в своем Твиттере.

Матч ПАОК - "Спартак" начнется в 20:00 мск.

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