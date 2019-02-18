Легендарный тренер назвал понравившихся ему игроков ЦСКА

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Легендарный тренер назвал понравившихся ему игроков ЦСКА

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес комментируя итог товарищеского матча с ЦСКА (1:1), рассказал, кто из игроков российского клуба ему понравился.

"Мы прекрасно знали, что Абель Эрнандес в порядке. Дзагоев — хороший игрок. Так что у вас есть два-три футболиста, которые мне понравились. Еще это девятый номер (Федор Чалов - прим. Soccernews.ru), молодой нападающий. Он тоже показал хорошую игру. У вас определенно есть сильные футболисты", — приводит слова Бенитеса официальный сайт армейского клуба.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре очка. Следующий матч в Российской Премьер-Лиге армейцы проведут с тульским "Арсеналом" 2 марта.

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