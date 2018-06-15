Легендарный тренер оценил игру Головина в матче Россия - Саудовская Аравия



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему понравилась игра полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче Чемпионата Мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).

"Головин был наиболее влиятельным футболистом в сборной России. Организованный футбол этой команды почти целиком исходил от него", – приводят слова Моуринью российские СМИ.

Напомним, что в этом поединке 22-летний Головин стал автором гола и отдал две результативные передачи.

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