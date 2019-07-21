Легендарный тренер оценил возможный переход Икарди в "Ювентус"

Бывший тренер "Милана" Арриго Сакки выразил мнение, что "Ювентусу" нет смысла покупать аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди.

"Икарди является узкопрофильным нападающим. Но в "Ювентусе" ему придется вписываться в иную игровую философию. В "Ювентусе" он может занять свободные зоны, в которые может врываться Криштиану Роналду. Сарри отличный тренер, но мне не понятно, зачем он хочет создать себе дополнительные сложности, связанные с переходом Икарди", - приводит слова Сарри Mediaset.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов продать 26-летнего Икарди за 60 миллионов евро, но "Ювентус" предлагает только 40. Также форвардом активно интересуется "Наполи", который предложил ему контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год.

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