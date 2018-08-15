Легендарный тренер сборной России поддержал "Анжи"



Бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк выразил поддержку махачкалинскому клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы.

Голландский специалист передал привет поклонникам махачкалинцев и присоединился к акции #АнжиЖиви.

Гус Хиддинк передаёт всем привет и присоединяется к флешмобу #АнжиЖиви ✨✨✨ pic.twitter.com/c7kr7PvGaA — ФК «Анжи» (@fc_anji) 15 августа 2018 г.

Напомним, что Хиддинк тренировал "Анжи" с 2012 по 2013 годы.

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