Легендарный тренер сборной России поддержал "Анжи"

Теги анжигус хиддинк

Легендарный тренер сборной России поддержал "Анжи"
Бывший главный тренер сборной России и "Анжи" Гус Хиддинк выразил поддержку махачкалинскому клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы.

Голландский специалист передал привет поклонникам махачкалинцев и присоединился к акции #АнжиЖиви.

Напомним, что Хиддинк тренировал "Анжи" с 2012 по 2013 годы.

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