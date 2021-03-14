Легендарный тренер "Спартака" оценил игру нападающего Александра Соболева
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением об игре нападающего московского клуба Александра Соболева.
"Слово "системообразующий" никак Соболеву не подходит, на ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда. Тогда, наверное, он будет другим Соболевым. Талантливый парень, с данными, с техникой, он и вверху борется, но всегда ищет какой-то незначительный контакт, чтобы упасть – мне такие футболисты не нравятся. Стоять надо, как Холанд – от него отскакивают все защитники, а не он от них, мощный парень. Если Соболев это поймет, то будет очень нарядный футболист", – приводит слова Романцева Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Соболев провел за "Спартак" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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