Легендарный тренер "Спартака" сделал важное заявление о возможном переходе Еременко



Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что "красно-белые" могут подписать контракт с финским полузащитником Романом Еременко, который пропустил два года из-за дисквалификации.

"Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

Давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы", - приводят слова Романцева российские СМИ.

Напомним, что 31-летний Еременко был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина.

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