Легендарный тренер "Ювентуса" прокомментировал критику в адрес Аллегри



Бывший тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи считает несправедливой критику в адрес нынешнего наставника команды Массимилиано Аллегри.

"Аллегри обвиняют в плохом футболе? Это, наверное, шутка. Самый хороший футбол - победный футбол. Остальное не более, чем болтовня. Аллегри пять раз приводил "Ювентус" к чемпионству и дважды вывел команду в финал Лиги Чемпионов. Любые сомнения в нем - просто сумасшествие", - приводит слова Липпи La Repubblica.

Ранее сообщалось, что Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. В качестве его преемника называется главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

70-летний Липпи тренировал "Ювентус" с 1994 по 1999, а также с 2001 по 2004 годы. Под его руководством туринский клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, а также победил в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия. | http://soccernews.ru