Легендарный тренер "Ювентуса" прокомментировал критику в адрес Аллегри
Бывший тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи считает несправедливой критику в адрес нынешнего наставника команды Массимилиано Аллегри.
"Аллегри обвиняют в плохом футболе? Это, наверное, шутка. Самый хороший футбол - победный футбол. Остальное не более, чем болтовня. Аллегри пять раз приводил "Ювентус" к чемпионству и дважды вывел команду в финал Лиги Чемпионов. Любые сомнения в нем - просто сумасшествие", - приводит слова Липпи La Repubblica.
Ранее сообщалось, что Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона. В качестве его преемника называется главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
70-летний Липпи тренировал "Ювентус" с 1994 по 1999, а также с 2001 по 2004 годы. Под его руководством туринский клуб пять раз выиграл чемпионат Италии, а также победил в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой
-
Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне"
-
Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции
-
Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда
-
Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
Лента новостей
-
Легендарный тренер "Ювентуса" прокомментировал критику в адрес Аллегри
-
Главный тренер ПСЖ назвал причину вылета команды из Лиги Чемпионов
-
СМИ: Зидан возвращается в "Реал"
-
"Барселона" может серьёзно сэкономить на одном из трансферов, если "Сельта" вылетит из Примеры
-
Серхио Рамос высказался о конфликтах с Марсело и Пересом
-
Черчесов оценил шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана"
-
Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой
-
Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России
-
1
Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне"
-
1
Серхио Рамос ярко оценил выступления "Реала" в этом сезоне
-
Левандовски рассказал, сколько ещё лет собирается играть на высочайшем уровне
-
Экс-игрок "Спартака": "Жить в России было тяжело"
-
Ван Дейк назвал убийственное оружие "Баварии"
-
Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции
-
Два лидера "Атлетико" вернулись в строй перед матчем ЛЧ с "Ювентусом"
-
УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Бавария" - "Ливерпуль" и "Барселона" - "Лион"
-
1
Месси совершил удивительный поступок в матче Примеры
-
Игроку "Ливерпуля" порезали лицо в баре
-
Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10