Легендарный турецкий форвард Шукюр рассказал, почему ему приходится работать таксистом в США
Бывший нападающий Турции Хакан Шукюр рассказал, что у него возникли серьезные проблемы из-за президента Турции Реджепа Эрдогана.
В 2016 году Шукюр критиковал главу государства в социальных сетях. После этого экс-футболист был обвинен в пособничеству террористам и был вынужден бежать в США, где он открыл кафе в Сан-Франциско. Но через некоторое время заведение стали посещать некие люди, в результате чего ему пришлось закрыть кафе и перебраться в Вашингтон.
Сейчас Шукюр работает водителем такси и продавцом книг.
"У меня не осталось ничего. Эрдоган забрал у меня все. У меня отняли право на свободу слова и возможность работать", - приводит слова Шукюра Welt am Sonntag.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|17
|37
|2
|Истанбул ББ
|17
|33
|3
|Трабзонспор
|17
|32
|4
|Фенербахче
|17
|31
|5
|Бешикташ
|17
|30
|6
|Аланьяспор
|17
|29
|7
|Галатасарай
|17
|27
|8
|Малатия Беледийеспор
|17
|24
|9
|Газиантеп ББ
|17
|24
|10
|Гёзтепе АС Измир
|17
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|17
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|17
|15
|15
|Коньяспор
|17
|15
|16
|Антальяспор
|17
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|17
|10