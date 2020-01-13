Легендарный турецкий форвард Шукюр рассказал, почему ему приходится работать таксистом в США



Бывший нападающий Турции Хакан Шукюр рассказал, что у него возникли серьезные проблемы из-за президента Турции Реджепа Эрдогана.

В 2016 году Шукюр критиковал главу государства в социальных сетях. После этого экс-футболист был обвинен в пособничеству террористам и был вынужден бежать в США, где он открыл кафе в Сан-Франциско. Но через некоторое время заведение стали посещать некие люди, в результате чего ему пришлось закрыть кафе и перебраться в Вашингтон.

Сейчас Шукюр работает водителем такси и продавцом книг.

"У меня не осталось ничего. Эрдоган забрал у меня все. У меня отняли право на свободу слова и возможность работать", - приводит слова Шукюра Welt am Sonntag.

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