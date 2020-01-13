Легендарный турецкий форвард Шукюр рассказал, почему ему приходится работать таксистом в США

3 Теги турцияхакан шукюр

Легендарный турецкий форвард Шукюр рассказал, почему ему приходится работать таксистом в США
Бывший нападающий Турции Хакан Шукюр рассказал, что у него возникли серьезные проблемы из-за президента Турции Реджепа Эрдогана.

В 2016 году Шукюр критиковал главу государства в социальных сетях. После этого экс-футболист был обвинен в пособничеству террористам и был вынужден бежать в США, где он открыл кафе в Сан-Франциско. Но через некоторое время заведение стали посещать некие люди, в результате чего ему пришлось закрыть кафе и перебраться в Вашингтон.

Сейчас Шукюр работает водителем такси и продавцом книг.

"У меня не осталось ничего. Эрдоган забрал у меня все. У меня отняли право на свободу слова и возможность работать", - приводит слова Шукюра Welt am Sonntag.

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Комментарии

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rafael.ramazanov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нечего было лезть в преступный мир...

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Карыч
Карыч

А целовал бы Эрдогана в жопу, как у нас целуют Путина, жил бы припеваючи!

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