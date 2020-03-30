Легендарный турецкий тренер вылечился от коронавируса

Наставник "Галатасарая" Фатих Терим поборол коронавирусную инфекцию, обнаруженную у него около недели назад.

Сообщается, что 66-летний специалист сдал отрицательный тест, вследствие чего был выписан из больницы.

Также выздоровел вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак.

В Турции коронавирус диагностирован у более чем 9 тысяч человек, 131 из них скончались от болезни.

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