Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что он заразился коронавирусом.
"Мой результат теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас я в больнице в хороших руках. Нет причин для беспокойства. О своем состоянии я буду сообщать", - написал Терим в своем Twitter.
66-летний Терим за свою карьеру тренировал "Анкарагюджю", "Гезтепе", сборную Турции, "Галатасарай", "Фиорентину", "Милан", вновь "Галатасарай", вновь сборную Турции, вновь "Галатасарай", вновь сборную Турции и вновь "Галатасарай".
Восьмикратный чемпион Турции, трехкратный обладатель Кубка Турции, пятикратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
Не пропустите: Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
-
Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи
-
Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира
-
"Локомотив" определился с еще одним вариантом в качестве замены Семину
-
Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям
-
Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России
-
Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"
-
Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
-
1
"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
-
1
Дзюба попал в расистский скандал
-
Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает
-
Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом
-
"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
-
"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
-
УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
Роналду научил детей пользоваться антисептиком
-
Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома
-
Американский миллиардер может купить клуб Руни
-
"Гол или не гол?" Магнуссон поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
-
Бэйл использовал клюшку для гольфа в челлендже с туалетной бумагой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22