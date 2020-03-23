Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом



Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что он заразился коронавирусом.

"Мой результат теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас я в больнице в хороших руках. Нет причин для беспокойства. О своем состоянии я буду сообщать", - написал Терим в своем Twitter.

66-летний Терим за свою карьеру тренировал "Анкарагюджю", "Гезтепе", сборную Турции, "Галатасарай", "Фиорентину", "Милан", вновь "Галатасарай", вновь сборную Турции, вновь "Галатасарай", вновь сборную Турции и вновь "Галатасарай".

Восьмикратный чемпион Турции, трехкратный обладатель Кубка Турции, пятикратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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