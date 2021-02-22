Легендарный украинский боксер Усик рассказал, как в детстве подвал мячи на матчах "Таврии"

Теги таврия симферополь

Легендарный украинский боксер Усик рассказал, как в детстве подвал мячи на матчах "Таврии"Знаменитый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик поделился воспоминаниями, о том, как посещал игры "Таврии" из родного Симферополя и подавал мячи, мечтая сыграть на том поле.

"Я ходил на игры, мячи подавал. Мечтал поиграть на этом поле, побегать. Футболисты вообще стильные пацаны, они зарабатывают, тачки крутые. И хотят выглядеть красиво.

У боксеров так же, но немного как-то не так", - сказал Усик в эфире Volia Football HD 1 на MEGOGO.

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