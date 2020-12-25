Легендарный вратарь поборется за пост президента Парагвая

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт анонсировал участие в президентских выборах в своей стране в 2023 году.

55-летний экс-футболист написал в твиттере: "Горжусь тем, что я парагваец. Chila Presidente 2023".

Напомним, что Чилаверт является одним из самых результативных голкиперов в истории футбола - в его активе 62 забитых гола. Он завершил карьеру 15 лет назад.

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