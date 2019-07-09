Легендарный вратарь поддержал Месси

Легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который вступил в конфликт с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ).

"Вне всяких сомнений, этот Кубок Америки был подготовлен для победы Бразилии. КОНМЕБОЛ убивает футбол. Почему они хотят наказать Месси, если мы живём в демократическом мире? Игрокам нужно объединиться и устроить бойкот", - сказал Чилаверт.

Напомним, что Месси выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.

Конфедерация, в свою очередь, пригрозила аргентинскому форварду двухлетней дисквалификацией. Такое наказание полагается за публичную критику в адрес КОНМЕБОЛ.

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