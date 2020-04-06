Легендарный вратарь сборной Турции выписался из больницы, переболев коронавирусом

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Легендарный вратарь сборной Турции выписался из больницы, переболев коронавирусом

Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер был выписан из больницы после того, как переболел китайским коронавирусом COVID-19.

"Это прекрасный день, слава богу. Моего мужа спустя 11 дней выписали из больницы. Я должна быть счастлива, но меня огорчает тот факт, что в больнице находятся еще много людей", - приводит слова жены голкипера Goal.

46-летний Речбер завершил карьеру в 2012 году. В бытность футболистом он выступал за "Антальяспор", "Фенербахче", "Барселону" и "Бешикташ". За сборную Турции сыграл 120 матчей.

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