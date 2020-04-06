Легендарный вратарь сборной Турции выписался из больницы, переболев коронавирусом
Бывший вратарь сборной Турции Рюшту Речбер был выписан из больницы после того, как переболел китайским коронавирусом COVID-19.
"Это прекрасный день, слава богу. Моего мужа спустя 11 дней выписали из больницы. Я должна быть счастлива, но меня огорчает тот факт, что в больнице находятся еще много людей", - приводит слова жены голкипера Goal.
46-летний Речбер завершил карьеру в 2012 году. В бытность футболистом он выступал за "Антальяспор", "Фенербахче", "Барселону" и "Бешикташ". За сборную Турции сыграл 120 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22