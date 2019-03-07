Легендарный защитник оценил игру Бэйла в "Реале"
Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи подверг критике валлийского нападающего "Реала" Гарета Бэйла.
"В "Реале" ждали, что Бэйл поможет команде выйти на новый уровень. Но вместо этого он провалился. Бэйл провел всего пять-семь матчей на высоком уровне, этого слишком мало.
Если летом "Реал" покинут много футболистов, то им будет тяжело найти замену", - приводит слова Десайи beIN Sports.
В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Реал" определился с заменой Бэйлу. | http://soccernews.ru
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