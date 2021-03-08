Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю
Экс-защитник и капитан "Реала" Фернандо Йерро очень ждет, что Серхио Рамос подпишет новое соглашение с мадридским клубом. Напомним, что текущий контакт защитника со "сливочными" истекает в конце сезона-2020/2021.
"Серхио — легенда "Реала". Надеюсь, он завершит карьеру в этом клубе. Он лучший центральный защитник в истории "королевского клуба"", — цитирует El Confidencial Йерро.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, когда перешел из "Севильи". СМИ уже некоторое время сообщают о нежелании капитана подписывать новый контракт. На испанца претендует несколько топ-клубов Европы. Основными вариантами для продолжения карьеры называют ПСЖ и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне Ла Лиги Рамос сыграл 14 матчей, в который смог забить 2 гола.
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|2
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|3
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Астон Вилла
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