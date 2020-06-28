Легенде "Спартака" Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника бывшему футболисту "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову, сообщает "Чемпионат".
Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в 2017 году объявило о начале сбора средств на создание памятника. Владелец московского клуба Леонид Федун выделил на памятник девять миллионов рублей.
Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. В бытность футболистом он выступал за "Спартак" с 1978 по 1990 годы, а также в 1991 и 1993 годах. Черенков является рекордсменом по количеству сыгранных за "Спартак" матчей (494). Также играл за "Ред Стар". За сборную СССР провел 34 матча и забил 12 голов. Трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России.
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