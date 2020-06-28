Легенде "Спартака" Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище

Теги спартак москва

Легенде "Спартака" Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника бывшему футболисту "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову, сообщает "Чемпионат".

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в 2017 году объявило о начале сбора средств на создание памятника. Владелец московского клуба Леонид Федун выделил на памятник девять миллионов рублей.

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. В бытность футболистом он выступал за "Спартак" с 1978 по 1990 годы, а также в 1991 и 1993 годах. Черенков является рекордсменом по количеству сыгранных за "Спартак" матчей (494). Также играл за "Ред Стар". За сборную СССР провел 34 матча и забил 12 голов. Трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России.

Не пропустите: Федун недоволен работой VAR. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов