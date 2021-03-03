Легенду "Челси" затравили в сети за пост в поддержку геев

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Легенду "Челси" затравили в сети за пост в поддержку геев

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Ганы Майкл Эссьен выразил поддержку геям и подвергся за это оскорблениям в социальных сетях, сообщает The Sun.

По сведениям источника, экс-футболист написал на своей странице в Instagram: "Гана поддерживает равенство. Мы вас поддерживаем. Наше ЛГБТ-сообщество в Гане". Впрочем, вскоре Эссьену пришло удалить пост, так как его завалили оскорблениями.

Стоит отметить, что президент Ганы Нана Акуфо-Аддо является ярым противником однополых браков. Гомосексуализм в Гане является незаконным.

38-летний Эссьен за свою карьеру выступал за "Бастию", "Лион", "Челси", "Реал", "Милан", "Панатинаикос", "Персиб Бандунг" и "Сабаил". Сейчас он работает ассистентом тренера в "Нордшелланде".

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