Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"
"Альмерия" отправила в отставку главного тренера команды Гути, утверждает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами. Официально о нём объявят сегодня.
43-летний испанский специалист возглавлял выступающую в Сегунде "Альмерию" с ноября 2019 года.
Стоит отметить, что для Гути это первый самостоятельный опыт. Ранее он работал только с юношеской командой "Реала" и в тренерском штабе "Бешикташа".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14