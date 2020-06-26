Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"

"Альмерия" отправила в отставку главного тренера команды Гути, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами. Официально о нём объявят сегодня.

43-летний испанский специалист возглавлял выступающую в Сегунде "Альмерию" с ноября 2019 года.

Стоит отметить, что для Гути это первый самостоятельный опыт. Ранее он работал только с юношеской командой "Реала" и в тренерском штабе "Бешикташа".

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