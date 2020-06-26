Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"

Теги реал мадридальмериягути

Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"

"Альмерия" отправила в отставку главного тренера команды Гути, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами. Официально о нём объявят сегодня.

43-летний испанский специалист возглавлял выступающую в Сегунде "Альмерию" с ноября 2019 года.

Стоит отметить, что для Гути это первый самостоятельный опыт. Ранее он работал только с юношеской командой "Реала" и в тренерском штабе "Бешикташа".

Не пропустите: Рамос отреагировал на критику в адрес "Реала" из-за судейства. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов