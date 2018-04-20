Легенду "Шахтера" зовут в Турцию



Капитан "Шахтера" Дарио Срна получил предложение от одного из турецких грандов, сообщает FootballHub.

По сведениям издания, футболист может перебраться в Турцию летом, когда завершится его контракт с "Шахтером".

Напомним, что донецкий клуб решил не продлевать соглашение с хорватом и он получит статус свободного агента.

Стоит отметить, что в данный момент 35-летний Срна отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая истекает 22 августа этого года.

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