Легенду "Шахтера" зовут в Турцию
Капитан "Шахтера" Дарио Срна получил предложение от одного из турецких грандов, сообщает FootballHub.
По сведениям издания, футболист может перебраться в Турцию летом, когда завершится его контракт с "Шахтером".
Напомним, что донецкий клуб решил не продлевать соглашение с хорватом и он получит статус свободного агента.
Стоит отметить, что в данный момент 35-летний Срна отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая истекает 22 августа этого года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|30
|62
|2
|Галатасарай
|29
|60
|3
|Бешикташ
|29
|59
|4
|Фенербахче
|29
|57
|5
|Трабзонспор
|30
|46
|6
|Сивасспор
|30
|44
|7
|Кайсериспор
|30
|44
|8
|Гёзтепе АС Измир
|29
|43
|9
|Касимпаса
|29
|40
|10
|Малатия Беледийеспор
|29
|38
|11
|Бурсаспор
|30
|36
|12
|Антальяспор
|29
|35
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|29
|34
|14
|Аланьяспор
|29
|32
|15
|Османлыспор
|30
|32
|16
|Генчлербирлиги
|30
|30
|17
|Коньяспор
|29
|29
|18
|Карабюкспор
|30
|12