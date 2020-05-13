Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории
Бывшие нападающие сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер представили свои рейтинги лучших обладателей "Золотого мяча" с 1992 года, сообщает The Sun.
Райт поставил на первое место португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который выигрывал "Золотой мяч" пять раз. Список Ширера возглавил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который является единственным в истории шестикратным обладателем награды.
Рейтинг Райта выглядит так:
1. Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
2. Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)
3. Роналдо (1997, 2002)
4. Роналдиньо (2005)
5. Зинедин Зидан (1998)
6. Марко ван Бастен (1992)
7. Кака (2007)
8. Ривалдо (1999)
9. Луиш Фиго (2000)
10. Роберто Баджо (1993)
Рейтинг Ширера выглядит следующим обращом.
1. Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)
2. Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
3. Роналдо (1997, 2002)
4. Зинедин Зидан (1998)
5. Марко ван Бастен (1992)
6. Роналдиньо (2005)
7. Кака (2007)
8. Луиш Фиго (2000)
9. Ривалдо (1999)
10. Роберто Баджо (1993).
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|М
|О
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
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