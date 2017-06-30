Легенды "Барселоны" - Легенды "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (обзор)

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Легенды "Барселоны" - Легенды "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор благотворительного матча между легендами "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Легенды "Манчестер Юнайтед" взяли верх над легендами "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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