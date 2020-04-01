Легенды футбола сделали выбор между Месси и Роналду

Легендарные футболисты и тренеры сделали выбор между аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Победу в данном противостоянии одержал Месси со счетом 13:6. За аргентинца проголосовали Диего Марадона, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Марко ван Бастен, Златан Ибрагимович, Фабио Капелло, Роналдиньо, Диего Симеоне, Роналдо, Юрген Клопп, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Анхель Ди Мария. За португальца голоса отдали: Пеле, Роберто Карлос, Алекс Фергюсон, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Икер Касильяс.

32-летний Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, который вручается лучшему футболисту в мира по итогам года. Также аргентинец шесть раз получал "Золотую бутсу" - награду, вручаемую ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. В активе Роналду пять "Золотых мячей" и четыре "Золотые бутсы".

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