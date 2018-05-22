Легенды футбола забили 14 голов в прощальном матче Пирло

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Легенды футбола забили 14 голов в прощальном матче Пирло

На "Сан-Сиро" состоялся прощальный матч легенды итальянского футбола Андреа Пирло. На поле сразились команды белых и синих звёзд, состоящие из бывших партнёров Пирло по клубам и национальной сборной.

"Белые звёзды" - "Синие звёзды" - 7:7

Голы: Шевченко, 1 - 0:1, Квальярелла, 6 - 0:2, Пато, 13 - 1:2, Кассано, 29 - 1:3, Вьери, 32 - 2:3, Кафу, 35 - 2:4, Пато, 41 - 3:4, Зеедорф, 45 - 3:5, Брокки, 47 - 3:6, Тони, 71 - 3:7, Индзаги, 75 - 4:7, Матри, 78 - 5:7, Индзаги, 79 - 6:7, Индзаги, 84 - 7:7. 

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