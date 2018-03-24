Легенды "Ливерпуля" и "Баварии" расписали мегарезультативную ничью

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Легенды "Ливерпуля" и "Баварии" расписали мегарезультативную ничью

Сегодня на "Энфилде" состоялся матч легенд "Ливерпуля" и "Баварии", который запомнился голевой феерией в исполнении обеих команд.

"Ливерпуль" – "Бавария" - 5:5

Голы: Кюйт, 5 - 1:0, Оуэн, 9 - 2:0, Фаулер, 19 - 3:0, Тони, 20 - 3:1, Циклер, 22 - 3:2, Серджио, 30 - 3:3, Циклер, 33 - 3:4, Фаулер, 45 - 4:4, Алонсо, 72 - 4:5, Кварме, 87 - 5:5.

"Ливерпуль": Дудек (Джеймс, 52), Макатир (Кварме, 52), Каррагер, Аггер, Риисе (Бабб, 63), Алонсо (Хаманн, 46; Макаллистер, 70; Шмицер, 82), Макманаман (Бергер, 52), Джеррард, Кюйт, Фаулер (Шмицер, 46; Раш, 63; Олдридж, 76; Риисе, 86), Оуэн.

"Бавария": Бутт (Господарек, 70), Зе Роберто, Демичелис, Лизаразю (Витичек, 46), Маттеус (Пфлюгер, 66), Тарнат, Циклер, Серджио (Мисимович, 66), Макай (Оттль, 63), Элбер (Алонсо, 46), Тони (Циммерман, 56).

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