Легенды "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" сыграли вничью

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Легенды "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" сыграли вничью

Легендарные игроки "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" встретились в благотворительном матче. Поединок проходил на стадионе "Олд Траффорд" и завершился вничью 2:2.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 2:2 (2:0)
Голы: ван Нистелрой, 14 (с пенальти) - 1:0, Веббер, 43 - 2:0, Гарсия, 78 - 2:1, Мендьета, 81 - 2:2

"Манчестер Юнайтед": ван дер Сар, Бломквист, Браун, Даблин, Йонсен, Парк Джи-Сун, Поборски, Саа, Сильвестр, ван Нистелрой, Йорк

На замену выходили: Бердсмор, Джорджич, Ирвин, Торнли, ван дер Гоу, Веббер

"Барселона": Ангой, Абидаль, Беллетти, Давидс, Дею, Эдмилсон, Гоэкоэчеа, Клюйверт, Мендьета, Серхи, Симао

На замену выходили: Гузман, Жофре, Гарсия, Морено, Алоизио, Хуан Карлос, Хара | http://soccernews.ru

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Конь

На 95ой минуте выпустили Мэсси,Он забил гол из офсайда.

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