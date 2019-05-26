Легенды "Манчестер Юнайтед" крупно обыграли "Баварию" в игре к 20-летию требла

В рамках благотворительной игры, которая посвящена к 20-летию требла "Манчестер Юнайтед", легенды "красных дьяволов" разгромили "Баварию".

Поединок завершился со счетом 5:0. Голы на свой счет записали Уле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм. Отметим, что наставником команды выступал Алекс Фергюсон.

Напомним, что 20 лет назад в сезоне 1998/99 "МЮ" оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу Чемпионов. В финале ЛЧ манкунианцы одолели именно "Баварию".

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