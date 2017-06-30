Легенды "Манчестер Юнайтед" взяли верх над легендами "Барселоны"

Сегодня на "Камп Ноу" состоялся товарищеский матч между легендами "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

Легенды "Барселоны" - Легенды "Манчестер Юнайтед" - 1:3

Голы: Блумквист, 14 - 0:1, Поборски, 57 - 0:2, Йорк, 77 - 0:3, Дею, 90 - 1:3.

Стоит отметить, что все доходы от этого матча были направлены в благотворительный фонд "Барселоны". На 2 сентября запланирована ответная встреча между командами. Игра пройдёт на стадионе "Олд Траффорд".

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