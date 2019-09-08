Легенды Манчестера. Сравниваем девять иностранцев, которые забивали более 50 голов за МЮ

Когда Антони Марсьяль отметился голом в ворота «Вулверхэмптон Уондерерс», он стал всего лишь девятым иностранцем, которому покорилась цифра в 50 голов. В АПЛ он забил 36 мячей, восемь голов пришлось на английские кубки.

Поговорим о других членах этого элитного клуба бомбардиров. Какое место в этой компании занимает француз?

Криштиану Роналду (188 игр)

В «Реале» Роналду был невероятен эффективен, но многие забывают, что в Англии португалец расходился долго. Ему потребовалось аж четыре сезона для того, чтобы достичь 50 голов. Рекордной цифры удалось добиться в важнейшем матче – в манчестерском дерби.

50 голов в красной футболке Роналду забил к своей 188 игре, но последующие 50 пришлись всего лишь на 65 матчей. Неплохо.

Антони Марсьяль (176 игр)

А вот и свежеиспечённый герой. Марсьялю потребовалось 176 игр для такого внушительного достижения. Не стоит забывать и то, что его дебютный гол залетел в ворота «Ливерпуля».

Первый сезон до сих пор остаётся лучшим в его английской карьере – тогда он забил 17 мячей.

Даже логично, что сейчас француз носит девятый номер. 50 голов за 176 игр – внушительное достижение, особенно для «разочаровавшего» игрока.

Димитар Бербатов (141 игр)

Бербатов забил в АПЛ 48 голов – столько же, сколько и Робин ван Перси. Но ему потребовалось четыре сезона для 50-й банки.

В сезоне 2011-12 экс-игрок «Тоттенхэма» появлялся редко, выйдя в основе всего 11 играх (в шести матчах АПЛ). Но ему хватило этого, чтобы забить 50-й на своей 141-й игре. Жертвой в тот монументальный момент выступил «Фулхэм».

Уле-Гуннар Сульшер (120 игр)

Сульшер может в основе выходил и реже чем, скажем, ван Нистелрой, однако именно по сумме голов он оказался ближе всех в нашем списке к великому голландцу.

Величайший гол норвежца случился в финале Лиги Чемпионов 1999 года. Уже спустя несколько месяцев после он праздновал свою 50-ю банку.

Случилось это тоже в ЛЧ, но не против «Баварии», а в ворота «Штурма» из Граца. 50 за 120 для «убийцы с лицом младенца», который в общей сумме отметится за «красных дьяволов» 126 раз.

Хавьер Эрнандес (117)

Как и Сульшер, Эрнандес по прозвищу «Чичарито» умел и любил забивать выходя на замену.

Мексиканец забил ровно 50 за первые три сезона. Последний такой мяч случился в рамках последнего матча сэра Алекса, когда «МЮ» сыграл вничью с «Вест Бромом» – 5:5.

50 мексиканец забил за 117 матчей. Под руководством Дэвида Мойеса он записал в свой актив ещё девять, а вот с Луи ван Галом он вообще не забивал.

Эрик Кантона (104 игры)

Как же без Короля в нашем списке? Французская легенда Эрик Кантона, только что получивший специальную «Награду президента УЕФА», забил свой 50-й гол уже после двух выигранных титулов.

Юбилейный мяч залетел вскоре после знаменитого удара кунг-фу – это был пенальти против «Ноттингем Фореста». Внушительную цифру Эрик покорил уже на 104 игре. Всего он забьёт 82 за 182 матча.

Дуайт Йорк (85 игр)

Йорк был известным голеадором ещё до переезда на «Олд Траффорд» – «Астон Вилла» подтвердит. Но именно в «Юнайтед» он раскрыл весь свой потенциал.

Выиграв с сэром Алексом ЛЧ в первый же свой сезон, Йорк забил свой 50 гол в конце второго, обыграв заодно «Челси» со счётом 3:2. Ему потребовалось 85 игр, но после этого рекорда Йорк слегка замедлился. Его финальная статистика – 66 за 152.

Робин ван Перси (81 игра)

Может ван Перси и не забил очень много, зато его скорости позавидуют чуть ли не все остальные.

В свой последний сезон в «Арсенале» голландец забил 30 голов, но в новом клубе помешали травмы и тренерские перестановки.

50-й гол он забил уже под руководством Луи ван Гала, переиграв «Вес Хэм» со счётом 2:1.

Руд ван Нистелрой (67)

Лучший бомбардир из всего списка, ван Нистелрой времени никогда не терял, отметившись дублем уже в дебютном матче против «Фулхэма».

В свой первый сезон он забил 36, а цифра 50 покорилась уже в следующем. Это был яркий матч против «Ньюкасла», завершившийся со счётом 5:3. А вот 150 гол голландца случится в игре против «Болтона» в его последний английский сезон. Великий нападающий, как ни посмотри.

Юрий Сергеев

