Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло в своем Instagram поделился фотографией с бывшими партнерами по "Милану" Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини.

Четверка итальянцев повторила легендарную фотографию The Beatles на пешеходном переходе Ливерпуля.

Напомним, что легенды "Милана" встретились с легендами "Ливерпуля" в ремейке финала Лиги Чемпионов-2005 и уступили со счетом 2:3.

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