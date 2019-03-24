Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло в своем Instagram поделился фотографией с бывшими партнерами по "Милану" Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини.
Четверка итальянцев повторила легендарную фотографию The Beatles на пешеходном переходе Ливерпуля.
Напомним, что легенды "Милана" встретились с легендами "Ливерпуля" в ремейке финала Лиги Чемпионов-2005 и уступили со счетом 2:3.
Не пропустите: Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд. | http://soccernews.ru
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Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|28
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|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11