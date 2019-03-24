Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles

2 Теги андреа пирломассимо амброзинимассимо оддодженнаро гаттузо

Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло в своем Instagram поделился фотографией с бывшими партнерами по "Милану" Дженнаро Гаттузо, Массимо Оддо и Массимо Амброзини.

Четверка итальянцев повторила легендарную фотографию The Beatles на пешеходном переходе Ливерпуля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“It’s been a hard day’s night...” @thebeatles came back #liverpool #beatles

Публикация от Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

Напомним, что легенды "Милана" встретились с легендами "Ливерпуля" в ремейке финала Лиги Чемпионов-2005 и уступили со счетом 2:3.

Не пропустите: Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Гаттузо абсолютно не соответствует Полу МкКартни. Ему гораздо ближе Ринго Старр.

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Карыч
Карыч

Впрочем, на фото с обложки Abbey Road так и есть.

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