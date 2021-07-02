Легенды "Реала" и "Барселоны" проведут выставочный матч в Израиле
"Барселона" анонсировала проведение матча легенд с участием футболистов, завершивших профессиональную карьеру.
Соперником каталонцев по выставочному матчу будет мадридский "Реал".
Игра состоится 20 июля в Израиле на стадионе "Блумфилд".
Ожидается, что цвета "Барсы" будут защищать Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур и другие.
Не пропустите: Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"
-
Черчесов не исключил, что Дзюба, Жирков и Кудряшов завершат карьеру в сборной России
-
"Спартак" определился с будущим Гапонова
-
Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020
-
Черчесов объяснил, почему сам не подал в отставку после вылета сборной России с Евро-2020
Лента новостей
-
Официально: Мата остаётся в "Манчестер Юнайтед"
-
Черчесов: "Своё войско оставлять на поле боя я не привык"
-
Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"
-
Черчесов не исключил, что Дзюба, Жирков и Кудряшов завершат карьеру в сборной России
-
"Спартак" определился с будущим Гапонова
-
Во Франции собирают подписи за переигровку матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2020
-
Черчесов объяснил, почему сам не подал в отставку после вылета сборной России с Евро-2020
-
Легенды "Реала" и "Барселоны" проведут выставочный матч в Израиле
-
В "Крыльях Советов" рассказали о задачах команды на новый сезон
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо
-
Футболист "Алании" жёстко оскорбил теннисистку Касаткину за поражение на Уимблдоне
-
Хабиб назвал двух фаворитов Евро-2020
-
Мбаппе останется в ПСЖ
-
Петреску: "С качествами Кокорина можно было играть в "Реале" или "Барселоне"
-
"Милан" нацелился на шведского хавбека
-
СМИ узнали о готовности Де Брюйне к матчу с Италией
-
Хабиб назвал футболиста, заслужившего "Золотой мяч" в 2021 году
-
Два игрока из РПЛ вошли в итоговую заявку сборной Аргентины на Олимпиаду
-
Моуринью дал прогноз на матчи 1/4 финала Евро-2020
-
ЦСКА расторг контракт с 18-летним защитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14