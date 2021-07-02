Легенды "Реала" и "Барселоны" проведут выставочный матч в Израиле

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Легенды "Реала" и "Барселоны" проведут выставочный матч в Израиле

"Барселона" анонсировала проведение матча легенд с участием футболистов, завершивших профессиональную карьеру.

Соперником каталонцев по выставочному матчу будет мадридский "Реал".

Игра состоится 20 июля в Израиле на стадионе "Блумфилд".

Ожидается, что цвета "Барсы" будут защищать Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Гаиска Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур и другие.

Не пропустите: Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22. | http://soccernews.ru
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