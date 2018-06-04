Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"

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Легенды "Реала" победили легенд "Арсенала"

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" встретились легенды "Реала" и "Арсенал". Победу одержал королевский клуб благодаря голам Рауля и Гути.

Легенды "Реала" - легенды "Арсенала" - 2:1

Голы: Рауль, 6 - 1:0, Боа Морте, 18 - 1:1, Гути, 20 - 2:1.

"Арсенал" (стартовый состав): Симэн, Лорен, Кэмпбелл, Апсон, Уинтерберн, Пети, Парлор, Боа Морте, Лимпар, Пирес, Анелька.

"Реал" (стартовый состав): Дудек, Роберто Карлос, Арбелоа, Санс, Павон, Гути, Хаби Алонсо, Зеедорф, Баптиста, Фигу, Рауль.

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