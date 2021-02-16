"Легенды": Смолов опубликовал фото с Мамаевым
Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов сфотографировался с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
Снимок с бывшим партнёром по "Краснодару" нападающий "железнодорожников" выложил в своём инстаграме.
"Легенды", - подписал Смолов фото.
В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локо" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Мамаев отличился 2 голами и 1 ассистом в 9 играх.
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