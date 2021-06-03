"Легион-Динамо" предложил контракт Хабибу

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"Легион-Динамо" предложил контракт ХабибуФото: инстаграм Хабиба

Наставник "Легион-Динамо" Ахмад Магомедкамилов подтвердил, что клуб сделал предложение бывшему бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову.

"Мы предложили контракт Хабибу. Ожидаем ответа. Надеемся, что что он подпишет. Мы сделали так же, как в свое время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент "Реала". Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму.

Мы с Хабибом поступили так же. Главное, чтобы приходил играть. Сейчас ждем его ответа", - приводит слова Магомедкамилова Tele-sport.

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