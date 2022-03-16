Легионер "Рубина" перешел в "Юргорден"

Фото: инстаграм Хакшабановича

Хавбек "Рубина" Сеад Хакшабанович продолжит карьеру в "Юргордене".

Сообщается, что 22-летний игрок отправился в аренду в шведский клуб до конца сезона.

Хакшабанович перебрался в "Рубин" из "Норчепинга" в мае 2021 года. Он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

В этом сезоне Хакшабанович провел 23 игры, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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