Легионер "Рубина" перешел в "Юргорден"
Фото: инстаграм Хакшабановича
Хавбек "Рубина" Сеад Хакшабанович продолжит карьеру в "Юргордене".
Сообщается, что 22-летний игрок отправился в аренду в шведский клуб до конца сезона.
Хакшабанович перебрался в "Рубин" из "Норчепинга" в мае 2021 года. Он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись новым правилом ФИФА.
В этом сезоне Хакшабанович провел 23 игры, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.
Читайте также: Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Холанд будет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если перейдет в "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Ферлан Менди пропустит "Класико". Бензема под вопросом
-
Расписание оставшихся туров РПЛ
-
Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени
-
"Реал" закроет сделку по Холанду при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" накажет фанатов, которые бросали предметы в Симеоне
-
Ракицкий может присоединиться к Крыховяку в Греции
-
"Интер" может подписать форварда "Аякса"
-
Легионер "Рубина" перешел в "Юргорден"
-
"Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля"
-
Видаль может перебраться в Бразилию
-
Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом Салаха
-
Хавбек "Рубина" вернулся в "Мидтъюлланд"
-
Мазрауи отрицает договоренность с "Барселоной"
-
"Рубин" нашел 13 ошибок в работе судей на матче с "Ростовом"
-
Газизов сообщил, что клубы РПЛ не обсуждают переход на формат "весна-осень"
-
1
Гари Невилл прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Широков отреагировал на уход главы департамента судейства РФС
-
Агент Варга о Семаке: "Он достоин тренировать любую команду в мире"
-
Симеоне пострадал от фанатов "Манчестер Юнайтед" после вылета их команды из ЛЧ
-
Агент Гурцкая выступает против расширения РПЛ