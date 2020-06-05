Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после карантина

Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после выхода их карантина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К занятиям приступили Зоран Нижич, Мирослав Богосавац и Одисе Роши.

Напомним, иностранные футболисты вернулись в расположение команды 21 мая и две недели находились на карантине.

Нижич, Богосавац и Роши приступили к тренировкам после выхода из карантина. Иностранные легионеры вернулись в клуб в ночь на 21 мая и четырнадцать дней находились на карантине. https://t.co/i539x7hFdT — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 5, 2020

Чемпионат России возобновится 19 июня. В этот день "Ахмат" встретится в гостях с "Крыльями Советов." Начало встречи - 18:00 (мск).

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