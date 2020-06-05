Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после карантина

Теги ахмат

Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после карантина

Легионеры "Ахмата" возобновили тренировки после выхода их карантина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К занятиям приступили Зоран Нижич, Мирослав Богосавац и Одисе Роши.

Напомним, иностранные футболисты вернулись в расположение команды 21 мая и две недели находились на карантине.

Чемпионат России возобновится 19 июня. В этот день "Ахмат" встретится в гостях с "Крыльями Советов." Начало встречи - 18:00 (мск).

А еще: Бывший игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки ему дарил Кадыров| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи"

Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов