Легионеры "Краснодара" покинули клуб

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Легионеры "Краснодара" покинули клуб

Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка/Автор неизвестен

Пресс-служба "Краснодара" на официальном сайте объявила о приостановке контрактов с иностранными футболистами.

Расположение клуба покинули Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон, Гжегож Крыховяк и Реми Кабелла.

В ближайшее время футболисты будут тренироваться индивидуально. Ранее сообщалось, что на уход из клуба игроков подговорил Крыховяк.

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